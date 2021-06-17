Одесситка представлялась ребенку знакомой матери.

В Одесской области задержана мошенница, которая путем обмана детей отбирала сбережения их родителей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали 47-летнюю одесситку в городе Черноморск.

Установлено, что она подслушивала на детских площадках имена малолетних детей, а потом подходила к кому-то из них и представлялась знакомой матери, которая якобы просила передать ее деньги или драгоценности. Введенный в заблуждение ребенок шел со злоумышленницей домой и отдавал ценности.

Таким образом, женщина обманула 9-летнюю девочку из Одессы, трех девочек в возрасте 9-12 лет в Черноморске, 7-летних мальчика и девочку в Авангардовской общине. Кроме того, установлено, что она причастна к кражам имущества из раздевалки одесского спортивного комплекса. Там из сумок двух посетительниц она похитила кошелек с несколькими тысячами гривен и гаджет.

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В результате оперативники разоблачили ее в Черноморске.

Действия злоумышленницы квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 185 (Кража) и 190 (мошенничество).

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Автор: Лариса Козовая