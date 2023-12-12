Вместе с лидером криминальной группировки на 10 лет могут сесть шесть исполнителей.

Правоохранители за поджоги одесских квартир задержали мужчину, который в криминальных кругах Киевской области известен как "Путин". Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, задержана преступная группировка за серию поджогов квартир в Одессе.

В частности, в ноябре четверо наемников подожгли автомобильные шины у дверей двух квартир в многоэтажках в Киевском районе города. Жители домов самостоятельно потушили огонь и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции и пограничники установили подозреваемых, разыскали и задержали их в квартире, которую они арендовали в Одессе.

Как уточнили правоохранители, задержание произошло в день второго поджога, который совершили злоумышленники, - были задержаны трое киевлян и херсонец. Установлено, что они действовали "по заказу" и распределили между собой роли. Один из них выполнял функции водителя, двое – непосредственно совершали поджог, используя заготовленные шины и горюче-смазочную смесь.

Видео дня

Они также снимали "процесс" на мобильный телефон, чтобы иметь подтверждение выполнения заказа. Еще один фигурант в момент совершения преступления наблюдал за подъездом дома и в случае появления посторонних людей должен был сообщить об этом сообщникам.

Полицейские провели обыски в одесской квартире злоумышленников и в автомобиле, на котором они передвигались. Изъяты вещи, представляющие интерес для следствия. Это одежда, мобильные телефоны с сим-картами, емкости с горюче-смазочными веществами, а также корпус ручной гранаты с запалом. Во время осмотра мобильных телефонов фигурантов, в одном из них было видео совершения поджога, которое они отправили мессенджером организатору преступления.

"Заказчик пообещал им за "работу" четыре тысячи долларов", - рассказали в главке.

Говорится, что через несколько дней еще двое жителей Киевской области облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли двери двух квартир в многоэтажках Приморского и Киевского районов Одессы. К счастью, и на этот раз граждане вовремя заметили возгорание и потушили их. Поджигателей оперативно разоблачили и задержали.

По данным пресс-службы, в ходе расследования полицейские установили организатора поджогов. Им оказался житель Киевской области по прозвищу "Путин". Он подыскивал исполнителей, предоставлял им адреса, указания и советы по механизму совершения преступлений.

В полиции утверждают, что по двум фактам поджогов уже сообщено о подозрении. Суд избрал всем семерым подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В то же время говорится, что двое поджигателей сейчас вышли под залог, а еще четверо вместе с "Путиным" остаются под стражей. Сейчас следователи устанавливают мотивы преступлений и других причастных к поджогам. Всей преступной группе грозит до десяти лет лишения свободы.

Поджоги в Украине

В ноябре в Харьковской оюласти мужчина облил детей бензином и поджег. В селе Станичное четверо девушек и парень сидели за столиком в магазине-кофейне. Из записей видеокамер видно, как мужчина цепляется к компании, выливает на детей жидкость и поджигает. Вспыхнуло мгновенно, но подросткам удалось сбежать. По данным медиков, они не пострадали. Правоохранители сообщили, что нападавший был нетрезв и его задержали.

Также УНИАН сообщал, что 30 сентября вблизи села Стримба Ивано-Франковской области произошла разгерметизация нефтепровода диаметром 150 мм с последующим разлитием нефтепродуктов на площади 100 м кв. и горением, а также с распространением огня на частный дом. Среди причин пожара рассматривают поджог.

Вас также могут заинтересовать новости: