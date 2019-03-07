Телеграм-канал команды Зеленского стал крупнейшим украинским политическим пабликом

Среди политических проектов участников предвыборной гонки в мессенджере Телеграм, канал «Команда Зеленського» оказался безоговорочным лидером.

Телеграм-канал «Команда Зеленського» https://t.me/ze_team2019, запущенный всего лишь 28 декабря, продемонстрировал впечатляющие темпы прироста участников: на данный момент число подписчиков канала превысило 86 тысяч человек!

У канала действующего президента Петра Порошенко, который пока занимает второе место, показатели намного скромнее: количество фолловеров канала «Петро Порошенко» https://t.me/PresidentPoroshenko, созданного 22 февраля 2019 года, составляет чуть больше 4 тысяч.

Тройку лидеров рейтинга телеграм-кандидатов в президенты замыкает Евгений Мураев. Его проект https://t.me/murayev разжился, на данный момент, 1638 подписчиками.

Юлия Тимошенко, одна из тройки рейтинговых лидеров предвыборной гонки, несмотря на любовь к современным технологиям и блокчейну в своих речах, судя по всему, не занимается активным развитием на платформе Телеграм вообще. Официальный канал ее политсилы ВО «Батькивщина» http://telegram.me/batkivshchyna собрал менее 300 читателей.

У Анатолия Гриценко дела идут чуть получше. Его каналу «Гриценко 2019» (https://t.me/grytsenko_2019) осталась пара сотен человек до отметки в тысячу подписчиков.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины, также не может похвастать успехами в Телеграм. На его персональный канал «Ляшкоgram» (https://t.me/liashko_official), основанный еще в 2017 году, подписаны всего 450 человек, несмотря на то, что пишет он там много и от своего лица.

Как сообщал УНИАН, согласно последним опубликованным соцопросам, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборной президентской гонке.