На Житомирщине сообщили о новом пожаре "угрожающих масштабов"

Леса горят в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза.

Житомирское управление лесного хозяйства сообщило о новом пожаре в области, который может быть «угрожающим». Но спасатели говорят, что все очаги локализованы.

По данным управления лесного хозяйства, во второй половине дня 23 апреля в Поясковском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, «который сразу же приобрел угрожающие масштабы».

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«В настоящее время на его локализации работает около 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. На помощь прибывают пожарные звенья из соседних лесхозов», — рассказали в ведомстве.

В то же время, в ежедневной сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по ситуации в Житомирской области говорится, что все очаги в области локализованы, к тушению привлечены 687 человек и 100 единиц техники.