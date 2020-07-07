Количество жертв лесных пожаров на Луганщине возросло до 4 человек, 9 госпитализированы

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По предварительным данным, в результате лесных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области погибли 4 человека, 9 госпитализированы.

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Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

«Предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу», - говорится в сообщении.

Также, по данным МВД огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 человек и 85 ед. техники. Дополнительно направляются от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 спасателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

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