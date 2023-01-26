Сегодня во время предыдущей атаки были сбиты три ракеты типа "Калибр".

Россия сегодня еще раз пыталась атаковать Одесскую область, силы противовоздушной обороны сбили очередную крылатую ракету росскийских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале. "Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области", - отметил он.

По словам Марченко, во время очередной вражеской атаки украинскими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета.

Видео дня

Обстрел Украины 26 января

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия в очередной раз массированно обстреляла ракетами территорию Украины.

Сообщалось о попадании российских ракет в Винницкой области. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Одесской области были сбиты три ракеты типа "Калибр", однако в результате российского обстрела повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Взрыв раздался и в Днепровском районе Киева. По данным КМВА, 55-летний мужчина погиб в результате падения частей ракет. Еще двух человек госпитализировали в больницу.

Это был 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины. Известно о повреждении энергетического оборудования в нескольких регионах.

Вас также могут заинтересовать новости: