В Одесской области отработали силы ПВО / фото facebook.

Россия сегодня еще раз пыталась атаковать Одесскую область, силы противовоздушной обороны сбили очередную крылатую ракету росскийских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале. "Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области", - отметил он.

По словам Марченко, во время очередной вражеской атаки украинскими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета.

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Обстрел Украины 26 января

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия в очередной раз массированно обстреляла ракетами территорию Украины.

Сообщалось о попадании российских ракет в Винницкой области. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Одесской области были сбиты три ракеты типа "Калибр", однако в результате российского обстрела повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Взрыв раздался и в Днепровском районе Киева. По данным КМВА, 55-летний мужчина погиб в результате падения частей ракет. Еще двух человек госпитализировали в больницу.

Это был 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины. Известно о повреждении энергетического оборудования в нескольких регионах.

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