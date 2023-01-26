Россия сегодня еще раз пыталась атаковать Одесскую область, силы противовоздушной обороны сбили очередную крылатую ракету росскийских оккупантов.
Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем Telegram-канале. "Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области", - отметил он.
По словам Марченко, во время очередной вражеской атаки украинскими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета.
Обстрел Украины 26 января
Как сообщал УНИАН, сегодня Россия в очередной раз массированно обстреляла ракетами территорию Украины.
Сообщалось о попадании российских ракет в Винницкой области. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Одесской области были сбиты три ракеты типа "Калибр", однако в результате российского обстрела повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.
Взрыв раздался и в Днепровском районе Киева. По данным КМВА, 55-летний мужчина погиб в результате падения частей ракет. Еще двух человек госпитализировали в больницу.
Это был 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины. Известно о повреждении энергетического оборудования в нескольких регионах.