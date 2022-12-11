Граждан предупредили об угрозе новых ударов со стороны россиян.

В Одессу и область постепенно возвращают электроэнергию после российских ударов дронами-камикадзе 10 декабря.

Как сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сейчас заживлены все объекты критической инфраструктуры.

В области продолжаются аварийные и экстренные отключения света. Братчук предупредил граждан об угрозе новых ударов со стороны россиян.

Видео дня

"Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям – как в Одессе, так и в регионе. Хотя продолжаются как аварийные, так и экстренные отключения. Угроза нанесения новых ударов остается очень высокой", – сказал он.

Жителей Одесской области призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Удары по Одесской области 10 декабря

В субботу утром российские войска нанесли новые удары по критической инфраструктуре Одесской области дронами-камикадзе. Это было первое массовое применение иранских дронов по Украине за последние три недели.

В результате ударов Одесса осталась без света и тепла.

Энергетики указывают, что восстановление системы может длиться до трех месяцев.

Россия целится по критической инфраструктуре

С 10 октября оккупанты прицельно бьют по объектам критической инфраструктуры, чтобы оставить гражданских без света, воды и тепла в зимний период.

Для ударов россияне используют как высокоточные снаряды, так и иранские дроны.

В Москве неоднократно подтверждали, что хотят лишить Украину электроэнергии из-за нежелания Киева садиться "за стол переговоров".

В США, в свою очередь, заявили, что такие удары являются эскалацией войны со стороны России.

Вас также могут заинтересовать новости: