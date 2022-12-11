Сергей Братчук указал, что ситуация уже изучается представителями СБУ

Жителям Одессы и области объяснили информацию относительно отключения света на срок до трех месяцев. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных линий

"По сроку 2-3 месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования. Сегодня Одесская ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в квартиру каждого нашего земляка в ближайшие дни", - сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом он указал, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.

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"Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Facebook, рассматривается не иначе как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины. Соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ. О результатах этой работы сообщим дополнительно", - подытожил Братчук.

Отключение света в Одесской области - что известно

В ночь на субботу, 10 декабря, россияне снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области дронами-камикадзе. В результатате жители города и области остались без света. Энергетики применили графики экстренных отключений света.

В мэрии города сообщили, что из-за сложившейся ситуации 10 декабря в Одессе не будет работать общественный электротранспорт.

Вечером появилось странное сообщение от Департаментп систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА о якобы отключении света на срок до трех месяцев, что вызлвало волну вопросов к ДТЭК.

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