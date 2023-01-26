К счастью, никто не пострадал.

Сейчас известно о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

"Уважаемые жители Одесского района, враг в очередной раз осуществляет ракетный обстрел территории Украины с неба и моря. Уже есть информация о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет", - отметил он.

По словам Крука, над территорией Одесской области и, в частности, Одесского района работает ПВО.

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Он призвал граждан находиться в укрытиях, не распространять детали о прилете в соцсетях и ожидать официальной информации.

Ракетная атака по Украине сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, сейчас по всей стране объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки России.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все сбиты противовоздушной обороной.

В Винницкой области зафиксировано попадание вражеских ракет, никто не пострадал. А в Днепровском районе Киева впоследствии раздался взрыв. Пока детали не разглашаются.

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