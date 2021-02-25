В Харькове произошел крупный пожар / скриншот
В Харькове на территории протезного завода на ул. Панасовской горит здание.
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Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".
Как сообщается, огнем охвачено более 2000 квадратных метров.
На место пожара выехали спасатели и штаб пожаротушения, говорится в сообщении.
На данный момент информации о возможных пострадавших нет.
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