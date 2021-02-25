Информации о пострадавших нет.

В Харькове на территории протезного завода на ул. Панасовской горит здание.

Читайте такжеНа Харьковщине произошло ДТП с рейсовым автобусом: есть погибшие

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

Как сообщается, огнем охвачено более 2000 квадратных метров.

На место пожара выехали спасатели и штаб пожаротушения, говорится в сообщении.

На данный момент информации о возможных пострадавших нет.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская