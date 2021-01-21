Пожар в доме престарелых "Золотое время" охватил площадь в 100 квадратных метров.

На улице Нижняя Гиевская в Харькове возник пожар в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых. Сообщается о 15 погибших и 9 пострадавших.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины. Пожар охватил площадь в 100 кв. м. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. К настоящему моменту сообщается, что пожар локализирован.

Пресс-служба МВД сообщила, что пожар начался в доме престарелых "Золотое время" в 15:15. По состоянию на 16:05 в пожаре погибли 15 человек, 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы.

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Автор: Дмитрий Захаров