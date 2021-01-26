Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку это необходимо, чтобы определить маршрут и способ оказания помощи из городского и областного бюджетов.

Харьковская областная государственная администрация изучает историю каждого пострадавшего в результате пожара в пансионате для престарелых в Харькове.

Об этом шла речь во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин возникновения чрезвычайной ситуации под председательством министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева, сообщает пресс-служба Минрегиона.

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Отмечается, что каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку это необходимо для определения маршрута и способа оказания помощи за средства городского и областного бюджетов.

В ходе заседания члены комиссии также заслушали доклады представителей Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Министерства социальной политики о ходе проверок всех социальных учреждений по выявлению нарушений действующего законодательства в их работе и наличии в Реестре поставщиков социальных услуг.

"По состоянию на 26 января в государстве созданы 511 групп для отработки объектов, предоставляющих услуги по проживанию и/или содержанию пожилых людей, лиц с инвалидностью и других граждан группы риска, в составе работников подразделений ГСЧС и Национальной полиции. Членами правительственной комиссии принято решение поручить соответствующим органам местной власти и министерствам продолжить данные проверки и провести работу над предложениями действующему законодательству, которые сделают невозможным нарушения в работе социальных учреждений", - говорится в сообщении.

Члены комиссии также поручили Министерству соцполитики совместно с Министерством юстиции предложить механизм учета лиц, с которыми заключены или заключаются договоры пожизненного содержания и обмена такой информацией между уполномоченными органами исполнительной власти.

Что известно о пожаре

21 января в Харькове в двухэтажном жилом помещении, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основных версии возникновения пожара: в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или электроприборами, а также из-за замыкания электросети.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем лицам, среди них - владелец домовладения, который сдал здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор.

23 января всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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Автор: Леся Лещенко