По последним данным, пострадали девять человек, еще 15 погибли / фото Суспільне
Спасатели локализовали пожар в Харькове, в результате которого, по предварительным данным, погибли 15 человек, еще девять пострадали.
Об этом с места происшествия сообщает Суспільне. Харків
На месте происшествия работают около 30 спасателей, привлечено семь единиц техники.
фото Суспільне
фото Суспільне
Что известно о пожаре в Харькове
- Пожар возник на улице Нижняя Гиевская в Харькове, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
- В ГСЧС сообщили о 15 погибших и 5 пострадавших.
- Пожар охватил площадь в 100 кв. м.
- Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
- Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал трагедию, поручив Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации.
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