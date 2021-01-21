По последним данным, пострадали девять человек, еще 15 погибли / фото Суспільне

Спасатели локализовали пожар в Харькове, в результате которого, по предварительным данным, погибли 15 человек, еще девять пострадали.

Об этом с места происшествия сообщает Суспільне. Харків

На месте происшествия работают около 30 спасателей, привлечено семь единиц техники.

фото Суспільне
фото Суспільне

Что известно о пожаре в Харькове

  • Пожар возник на улице Нижняя Гиевская в Харькове, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
  • В ГСЧС сообщили о 15 погибших и 5 пострадавших. 
  • Пожар охватил площадь в 100 кв. м.
  • Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
  • Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал трагедию, поручив Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. 

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Автор: Денис Прядко