В спальном районе Харькова легковушка загорелась посреди оживленного движения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Водитель увидел, что из-под капота повалил дым и успел выскочить из салона. Мгновенно среагировали и другие водители - они направили свои автомобили подальше от возгорания.
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За считанные секунды пламя охватило всю машину - ВАЗ превратился в большой факел. Сначала водитель пытался самостоятельно обуздать огонь, но в конце концов вызвал спасателей.
Потушили пожар за полчаса, но автомобиль выгорел дотла. Чудом обошлось без пострадавших. Причину возгорания сейчас устанавливают полицейские.
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