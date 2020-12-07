Чудом обошлось без пострадавших.

В спальном районе Харькова легковушка загорелась посреди оживленного движения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Водитель увидел, что из-под капота повалил дым и успел выскочить из салона. Мгновенно среагировали и другие водители - они направили свои автомобили подальше от возгорания.

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За считанные секунды пламя охватило всю машину - ВАЗ превратился в большой факел. Сначала водитель пытался самостоятельно обуздать огонь, но в конце концов вызвал спасателей.

Потушили пожар за полчаса, но автомобиль выгорел дотла. Чудом обошлось без пострадавших. Причину возгорания сейчас устанавливают полицейские.

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Автор: Денис Прядко