Пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором.

Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

"В 18:30 пожар в здании ТЦ «Эпицентр» в г. Первомайск ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Пожар в эпицентре в Первомайске

Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников, но его задержали.

Его действия следователи Первомайского районный отдел полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство". За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: Светлана Закелова