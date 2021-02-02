Злоумышленника, подпалившего ТЦ, задержали / фото ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.
Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.
"В 18:30 пожар в здании ТЦ «Эпицентр» в г. Первомайск ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Пожар в эпицентре в Первомайске
- Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".
- По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников, но его задержали.
- Его действия следователи Первомайского районный отдел полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство". За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.
- В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.
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