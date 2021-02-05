В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270.

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух требует отстранить от исполнения обязанностей директора областной инфекционной больницы, где произошел пожар. Он считает, что это нужно для обеспечения объективного расследования.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Было возгорание медоборудования": главный врач назвал причину пожара в больнице Запорожья (видео)

"Обращаюсь к руководству и депутатам Запорожского областного совета с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей директора больницы Владимира Шинкаренко на время расследования”, - написал он.

Пожар в больнице Запорожья

Напомним, 3 февраля в областной инфекционной больнице в реанимации ковидного отделения в результате взрыва кислорода произошел пожар. Погибли 4 человека, среди которых врач.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, правоохранители задержали ответственного за пожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН