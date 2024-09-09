Из-за значительный ветер огонь быстро распространяется на новые участки.

В Чернобыльской зоне в Киевской области снова начался пожар, который пытаются ликвидировать спасатели. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области в Telegram.

"На Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории", - говорится в сообщении.

В частности, сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, а именно из города Киева, а также Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Черновицкой областей, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.

"Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, к ликвидации пожара также привлечено 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос.

Отмечается, что работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи. Специалисты радиационно-химической защиты постоянно обследуют территории.

Как уточнила в комментарии для УНИАН начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Киевщины Виктория Рубан, причина возгорания неизвестна.

"Это пожар в Чернобыльской зоне. Причина пожара неизвестна", - сообщила Рубан.

Она добавила, что речь идет о новом очаге возгорания.

Как известно, недавно сообщалось, что в Чернобыльской зоне в начале сентября произошло возгорание на площади ориентировочно 20 га.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщали, что по состоянию на утро 5 сентября 2024 года площадь возгорания в Лубянском лесничестве в Зоне отчуждения выросла до 550 гектаров из-за ухудшения погодных условий. По состоянию на 20:00 7 сентября в Чернобыльской зоне пройдено огнем ориентировочно более 2600 га территории.

Пожары в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Тернопольской области после российского удара произошел пожар. Вследствие этого местные власти призвали людей закрыть окна и ограничить пребывание на улице. В частности было установлено возгорание в результате попадания вражеского предмета в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы.

Также сообщалось, что в Одесской области второй раз за два дня молния ударила в церковь, в результате чего произошел пожар.

"Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 250 кв. м. К счастью погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара - попадание молнии", - рассказали в ГСЧС.

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