В полиции не исключают, что он начался из-за обстрелов российской оккупационной армии.

В Харьковской области из-за лесного пожара сгорел поселок Пески-Радьковские. В огне погибли четыре человека, еще 60 эвакуировали.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, огонь распространялся очень стремительно, поэтому трое женщин и мужчина просто не успели убежать. В лесу и возле него сгорело около 1100 деревянных домов.

"Огонь снова пришел из Донецкой области - со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Червонооскольский", а дальше начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги".

Новости Харьковщины

Напомним, этой ночью российские захватчики сбросили КАБы на Харьков. Один из них попал по многоэтажному дому, на месте начали поисково-спасательную операцию.

В конце сентября сообщалось о гибели судьи Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонида Лобойко. Он попал под российский обстрел, когда развозил гуманитарную помощь в поселке Казачья Лопань.

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