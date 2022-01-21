Магнитуда толчков составила 3,3 по шкале Рихтера.

Жители Кривого Рога, где сегодня утром произошло землетрясение, рассказали, как ощутили это природное явление.

Об этом они пишут в комментариях в соцсетях на страницах местных пабликов.

Ввиду того, что Кривой Рог по различным оценкам является самым длинным городом Европы, землетрясение почувствовали жители далеко не всех районов. Те, кто все же ощутил толчки, описывают их так:

"Да очень сильно... Дверь в шкафу-купе приоткрылась";

"Что это было?";

"По впечатлению как подземный толчок. Землетрясение...";

"По Спасской тихо. Только перепад напряжения случился, что на секунду свет погас и включился";

"Микрорайон Юбилейный. Сначала выключился - включился свет, следом - очень мощный толчок. Я, сидя на диване, покачнулась, словно маршрутка на светофоре двинулась...";

"Район Пионера, толчок было слышно, это не взрыв";

"У нас промышленный город, куча карьеров, шахт и зон зона обрушения, красные животные и птицы... Что вас удивило";

"Тынка. Ощутилось, звенела посуда".

Землетрясение в Кривом Роге: что известно

Сегодня утром в Днепропетровской области произошло землетрясение. Это случилось в 6:17 в районе Кривого Рога. Источник землетрясения залегал на глубине 5 километров, а его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

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