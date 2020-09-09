О характере травм пока не сообщается.

В городе Коростень Житомирской области госпитализировали 9-летнюю школьницу, которая попала под поезд.

Читайте такжеВ Запорожской области поезд протаранил легковушку (видео)Об этом сообщается на странице Коростенской районной государственной администрации в Facebook.

«Сегодня около 12:00 в Коростене произошло ужасное событие. Под движущийся поезд попал ребенок 9 лет, ученица коростенской гимназии №7», - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка находится в реанимационном отделении КНП «Коростенская центральная районная больница».

О характере травм пока не сообщается.

В РГА добавили, что все расходы по проведению оперативных вмешательств на этом этапе Коростенская РГА вместе с руководством районного медицинского учреждения берет на себя.

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Автор: Светлана Макринская