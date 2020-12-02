Элемент бетонной лестницы сорвался с мостового крана и упал на работника из Украины.

В Польше на стройке погиб украинец.

Читайте такжеВ польском Жешуве ранили украинских студентов: дипломаты обратились в полициюКак сообщает Польское радио, трагедия случилась сегодня утром на одной из фирм в городе Озимек в Опольском воеводстве.

Как сообщили в Государственной пожарной службе, бетонный элемент лестницы был на мостовом кране. В определенный момент груз сорвался с креплений и упал на стоящего под ним работника.

На место вызвали скорую помощь и несколько бригад спасателей. Несмотря на спасательные меры, спасти жизнь гражданину Украины не удалось.

Прокуратура и Государственная инспекция труда расследуют обстоятельства и причины трагедии.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко