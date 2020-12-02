В Польше на стройке погиб украинец.
Читайте такжеВ польском Жешуве ранили украинских студентов: дипломаты обратились в полициюКак сообщает Польское радио, трагедия случилась сегодня утром на одной из фирм в городе Озимек в Опольском воеводстве.
Как сообщили в Государственной пожарной службе, бетонный элемент лестницы был на мостовом кране. В определенный момент груз сорвался с креплений и упал на стоящего под ним работника.
На место вызвали скорую помощь и несколько бригад спасателей. Несмотря на спасательные меры, спасти жизнь гражданину Украины не удалось.
Прокуратура и Государственная инспекция труда расследуют обстоятельства и причины трагедии.
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