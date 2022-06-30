Адвокат сообщил, что по факту этих событий Вараським РВП ГУНП в Ривненской области досудебное расследование должным образом проводилось.

Адвокат Юрий Бухун заявил, что работники Варасского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Ривненской области сознательно затягивают расследование убийства 64-летней женщины Тамары Леус, которое совершил сын бывшего генерального директора Ривненской АЭС Евгений Павлишин на территории базы отдыха "Холодок" (с. Рудка Варасского района).

Об этом адвокат сообщил Українським Новинам.

"[...] Павлишин Евгений Павлович совершая длительное и зверское избиение Леус Тамары Владимировны, которая была уже немолодой женщиной, возможно находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не пренебрегал даже тем, что продолжал бить ее ногами по разным частям тела даже после того как она упала и закрывалась руками от ударов, а также нанес телесные повреждения ее старшей дочери - Милениной Наталье Николаевне, которая пыталась вступиться за мать. [...] Лишь на следующий день, из-за существенного ухудшения самочувствия, Леус Т. В. была госпитализирована в травматологическое отделение Варасской многопрофильной больницы, где 22.06.2022, примерно в 7:40 в помещении палаты №6 умерла", - сказал Юрий Бухун.

Адвокат сообщил, что по факту этих событий Варасским РВП ГУНП в Ривненской области досудебное расследование должным образом проводилось. По всем 3 открытых уголовных производствах по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, работники указанного отдела полиции искусственно затягивали время, чтобы не получить как можно быстрее доказательства причастности Павлишина Е. П.

"[...] Они (сотрудники полиции) не проявили никакого человеческого страдания пострадавших, а наоборот, для достижения неизвестных пока что целей, разыскивали пострадавших и в день похорон на кладбище, непосредственно во время церемонии погребения, и на следующий день и фактически с угрозами вызвали к себе", - уточнил Бухун.

Кроме того, адвокат отметил, что на потерпевших (при жизни - на саму Тамару Леус, в настоящее время - на старшую дочь Наталью Миленину и младшую дочь Александру Гончар) оказывалось давление.

"[...] Потерпевшим (дочерям умершей), под предлогом выражения соболезнования, дают советы "не ходить самим по улицам". [...] младшей дочери Леус Т. В. - Гончар Александре Анатольевне лично звонил Павлишин Е. П. и из содержания разговора усматривается, что он никоим образом не раскаивается в содеянном, а наоборот оказывает давление на потерпевших.

Еще при жизни Леус Тамары Владимировны к ней в больницу также приходил сам Павлишин Евгений Павлович, в то время, когда последняя находилась в одной палате вместе со своей дочерью - Милениной Натальей Николаевной. О чем именно шел разговор неизвестно, но тот факт, что перед их разговором, наверное чтобы не было лишних свидетелей, по указанию медицинского руководства удалили (попросили выйти из палаты в коридор) ее дочь, а также то, что в дальнейшем, по личной просьбе своей матери Миленина Н.М. забрала из полиции свое заявление относительно ее избиения, которое все же в дальнейшем, после смерти матери подала повторно, наталкивает на определенные размышления", - подытожил Юрий Бухун.

Ранее Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что гендиректор Ривненской АЭС Павлишин, старший сын которого Евгений Павлишин избил пожилую женщину, переведен на должность директора Обособленного подразделения (ОП) "Атомремонтсервис".

В сообщении "Энергоатома" подчеркнули, что "данное кадровое решение также будет способствовать объективному и беспристрастному расследованию правоохранительных органов по избиения и последующей смерти 64-летней женщины в Варасскому районе Ривненской области".

Как сообщалось, дело о смерти избитой сыном гендиректора Ривненской АЭС женщины пытаются "замять" - якобы умерла из-за падения в больнице.

Также директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Павел Павлишин в очередной раз пытается "отмазать" сына от наказания за жестокое преступление.

Раньше сын гендиректора Ривненской АЭС Евгений Павлишин избил пожилую женщину.