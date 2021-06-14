Охрана известного адвоката напала на журналистку 1+1. Полиция начала расследование.

Полиция начала расследование по факту нападения охранника адвоката Алексея Шевчука на корреспондента программы "Секретные материалы" (1+1) Наталью Книгу.

Как сообщал УНИАН, журналистка готовит сюжет о рейдерском захвате садового общества "Рябина" (Старые Безрадичи, Обуховский район) советником мэра Киева по правовым вопросам, адвокатом Алексеем Шевчуком.

По словам журналиста Евгения Куксина, 12 июня Наталья Книга отправилась на место событий, чтобы изучить ситуацию и пообщаться с Шевчуком.

"Схема проста. 30 членов общества из 228 и сменили руководство, избрав своим председателем человека Шевчука. Журналистка «Секретных материалов»приехала на место событий, узнала, что между местными жителями есть противоречия, пообщалась уже с эксглавой «Рябины», которого якобы заменил человек Шевчука", - написал Куксин на своей странице в Фейсбуке.

«Наташа постучала по забору дома Шевчука. Вышел неустановленный мужчина, который не представился. Без объяснений - достает из барсетки пистолет, взводит курок и начинает кричать о частной собственности... Ему еще раз напомнили, что перед ним журналисты. В ответ крик. Увидев, что камера фиксирует - он пистолет спрятал», - отметил Куксин.

Он добавил, что журналистка написала заявление в Обуховский отдел полиции ГУНП в Киевской области. Чуть позже стало известно, что инцидент стал предметом уголовного производства.

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Автор: Григорий Бондарь