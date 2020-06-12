Полицейские Крыма инсценировали убийство и задержали заказчика преступления - Стрижак (фото, видео)

Подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Херсона заказал убийство мужчины, задолжавшего ему деньги.

Полицейские инсценировали убийство потерпевшего и задержали заказчика после передачи 100 тысяч гривен за совершения преступления. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Украины в АРК Виталий Стрижак.

По словам Стрижака, в рамках документирования уголовного производства по факту сбыта жителем Херсона наркотических средств и психотропов полицейские получили информацию об организации заказного убийства.

Они установили, что подозреваемый в сбыте наркотиков из-за личных неприязненных отношений, возникших на почве невозвращенного долга, запланировал умышленное убийство 27-летнего местного жителя.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность исполнителя.

«В процессе общения исполнителя и заказчика от последнего поступили данные и фото потенциальной жертвы, оружие в виде боевого пистолета с глушителем и 40 патронами, а также информация об оплате убийства в размере 100 тысяч гривен», – сообщил Стрижак.

Чтобы задержать заказчика, полицейские инсценировали убийство жертвы. Так злоумышленник получил от «исполнителя» фото «тела» потерпевшего. Убедившись в исполнении убийства, подозреваемый отправил в адрес исполнителя 100 тысяч гривен. Сразу после этого его задержали сотрудники полиции ГУНП в АР Крым и г. Севастополь в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как заявил глава ГУ Нацполиции Украины в АРК Виталий Стрижак, на сегодняшний день задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.115 УК Украины (убийство по заказу), а также ч. 2 ст. 307 УК Украины (в виде 25 фактов сбыта наркотических средств), что суммарно наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

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