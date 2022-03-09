Граждан предупредили о смертельной опасности.

Гражданских призывали ни в коем случае не поднимать подозрительные предметы в местах обстрелов.

Об этом в Facebook напомнил глава патрульной полиции Евгений Жуков.

Жуков продемонстрировал состав выпущенной оккупантами ракеты "Искандер М", похожий на банку из-под пива.

Он подчеркнул, что такая вещь может взорваться в ближайшие 24 часа и представляет смертельную угрозу для тех, кто попытается ее взять в руки или разобрать.

Такие боеголовки обезвреживают только взрывотехники.

"Это боевые кассетные части ракеты. В них находятся шарики как снаряд поражения. Гражданских к ним не подпускать. Один в Покровске уже разобрал себя на части тела. Они могут сдетонировать в течение 24 часов и более", - уточнил Жуков.

В то же время в случае уничтожения сбития ракеты крупные номерные части надо обязательно передавать военным для дальнейшей идентификации этой ракеты.

"Такие ракеты запрещены Конвенцией ООН. Это для Гааги", - пояснил Жуков.

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