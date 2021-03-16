Нападавших задержали.

В Киеве двое мужчин попытались похитить парня, который пришел на свидание с девушкой.

Читайте такжеПод Одессой "ухажер" похитил девушку и угрозами заставлял ее стать его парой (фото, видео)Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что в полицию обратились очевидцы того, как в Святошинском районе двое мужчин избивают молодого человека и пытаются затолкнуть его в автомобиль Toyota.

Патрульные выехали на место событий и задержали нападавших.

Потерпевший рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в социальной сети и договорился о свидании, однако вместо нее на встречу пришли двое неизвестных мужчин, которые начали угрожать вывезти его за город.

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Автор: Катерина Шварц