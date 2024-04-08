Женщина отказалась дать карманные деньги, несовершеннолетнему грозит до 15-ти лет тюрьмы.

В Одесской области задержали 16-летнего жителя города Ананьев, который подозревается в жестоком убийстве своей мамы и 7-летней сестренки.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, речь идет о резонансном событии, произошедшем в Подольском районе 6 апреля.

Говорится, что тела родственников нашел другой сын женщины - первым на месте происшествия оказался 11-летний мальчик, который и сообщил полицейским об ужасе. В доме семьи следственно-оперативная группа с участием судебно-медицинского эксперта обнаружила мертвых 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку, на телах были следы телесных повреждений.

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"Тела матери и дочери отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, обе жертвы скончались на месте происшествия от острой кровопотери и ножевых ранений", - рассказали правоохранители.

В ходе следственно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к убийству старшего, 16-летнего, сына покойницы. Его оперативники разыскали на улице города, когда тот прогуливался по улицам.

Выяснено, что между юношей и матерью возник конфликт из-за ее отказа ему в карманных деньгах. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, а орудие преступления бросил в печь. Так же он поступил и с сестренкой, которая находилась в соседней комнате и невольно стала свидетелем преступления. Для убийства девочки злоумышленник использовал другой нож.

С места происшествия полицейские изъяли ножи, биоматериалы и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу. Криминалисты с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы убитых и фигуранта. Результаты исследования подтвердили причастность парня к совершению данного преступления.

Забрав достаточно доказательств, следователи сообщили юноше о подозрении в умышленном убийстве двум лицам, в том числе малолетнему ребенку (п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За содеянное подростку грозит лишение свободы на срок до 15-ти лет. Следствие продолжается. В рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Убийство в Ананьеве - что известно

Напомним, в Подольском районе Одесской области убитыми нашли женщину и ее 7-летнего ребенка. На место происшествия прибыли руководство следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области, следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, следственного управления с мобильной ДНК-лабораторией, специалисты передвижной полицейской криминалистической лаборатории, полицейские - кинологи и тому подобное.

В сетях появились сообщения, что жуткое событие произошло вечером 5 апреля в городе Ананьев, а фигурант дела - школьник, который был в неадекватном состоянии и якобы зарезал свою мать и сестру. Говорилось, что после преступления парень ушел из дома "бухать", ближе к ночи вернулся, якобы помыл тело матери от крови и изнасиловал.

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