Мужчина сделал веревку из постельного белья.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в СИЗО Херсона.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

"Да, факт самоубийства подозреваемого подтверждаю, сейчас идет расследование обстоятельств этого инцидента", - заявила она.

Как сообщает «Сегодня», сообщение об этом в полицию поступило сегодня в 6:14.

По информации местного издания "Новый день", подозреваемого держали в камере с одним соседом, так как остерегались самосуда.

По данным СМИ, он дождался, пока сокамерник уснет и порвал в клочья постельное белье. Из него сделал веревку, привязал ее к оконной решетке и повесился. Когда сосед проснулся, мужчина уже был мертв.

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Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Злоумышленнику сообили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Вячеслав Гусаков