Под Львовом из-за непогоды дуб привалил дом, погибла женщина (видео)

40 минут спасатели разбирали завалы. Местные помогали резать ствол и трактором растаскивали бревна.

В поселке Брюховичи, недалеко от Львова, дуб упал на дачный домик. В тот момент внутри была 28-летняя девушка. Дерево привалило хижину и смертельно травмировало молодую женщину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Место, где произошла трагедия, расположено возле заброшенного санатория посреди леса. В сельском совете говорят, что здесь семья не жила, а только время от времени приезжала отдохнуть. Супруги с двумя детьми отдыхали в день бури на даче.

"На момент сильного ветра и дождя мужчина успел забрать двоих детей, и они находились за пределами данного домика. Женщина не успела выбраться и находилась на кровати. Ее придавило под тяжестью дерева", – рассказал помощник руководителя изменения Е ГСЧС Украины Львовской области Михаил Иванец.

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40 минут спасатели разбирали завалы. Местные помогали резать ствол и трактором растаскивали бревна.

Экологи обследовали дерево, говорят ему примерно 300 лет, но оно было вполне здоровое. Однако ветер скоростью 30 метров в секунду вырвал дуб с корнями.

В общем вчерашняя непогода обесточила во Львовской области почти две сотни населенных пунктов, повредила крыши. Во Львове затопило десяток улиц. Машины, как лодки, дрейфовали грязными потоками. Воду, говорят в мэрии, откачали быстро, сложнее было с сотней упавших деревьев.

Как сообщал УНИАН, на строительной площадке метро в Днепре ночью 13 июня обвалился металлический резервуар.

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