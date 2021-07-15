Злоумышленники подыскали лиц, которые за 1000 долларов согласились тайно ночью перевезти уже мумифицированное тело в крематорий.

В Киеве адвокат с сообщниками подделали документы и хотели кремировать умершего пенсионера, чтобы завладеть его жильем.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры по материалам следствия, преступную группу организовал местный адвокат.

"Указанные лица незаконно завладели квартирой одинокого пожилого мужчины на ул. Е. Телиги, подделав для этого договор купли-продажи, датированный 2010 годом и вроде бы заверенный нотариусом, которая умерла в феврале 2021 года. Впоследствии другой нотариус внес на основании этого документа ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в пользу подставного лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец квартиры - киевлянин 1932 г. р. - умер при неизвестных обстоятельствах в своей квартире, а его тело находилось там еще длительное время.

Читайте такжеВ Киеве водитель троллейбуса умер за рулемПо данным следствия, не позднее января 2021 года злоумышленники обнаружили в квартире тело мужчины, однако при этом никому не сообщили о его смерти и не похоронили его.

"Зато разработали преступный план завладения этим жильем, во время реализации которого тело умершего все время оставалось в квартире. Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники решили избавиться от тела путем тайного перемещения из квартиры в крематорий для сжигания. Для этого участники группы планировали использовать поддельное свидетельство о смерти, в соответствии с которым указанный мужчина умер якобы 4 июля 2021 года", - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленники подыскали лиц, которые за 1000 долларов согласились тайно ночью перевезти уже мумифицированное тело в крематорий.

14 июля правоохранители задержали организатора группы и одного из ее членов после передачи денежных средств за вывоз тела.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по факту завладения объектом недвижимости умершего мужчины путем подделки документов и надругательства над его телом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 297, ч. 1 ст. 358 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают другие эпизоды преступной деятельности.

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Автор: Антонина Доломанжи