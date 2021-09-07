Авария произошла на автодороге Борисполь — Мариуполь, в направлении города Переяслав.

Под Киевом произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На трассе в направлении Переяслава столкнулись сразу несколько транспортных средств: фура, легковое авто и два микроавтобуса. Во время аварии пострадали люди.

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла сегодня утром, 7 сентября. На 30 км автодороги Н-08 Борисполь — Мариуполь, в направлении города Переяслав, "поцеловались" две маршрутки. Кроме этого, в аварию вместе с микроавтобусами попали легковое авто и фура.

Читайте такжеВ Польше произошла авария, пострадало много украинцевСейчас на месте инцидента работают правоохранители. Пресс-служба полиции сообщила, что во время аварии пострадали люди. Однако причины ДТП и количество лиц, которые получили травмы, пока не разглашаются.

Водителей предупреждают о временном затруднении движения на трассе Н-08. Сейчас посреди дороги находится фура, а неподалеку от нее стоят два микроавтобуса, которые сильно помялись во время ДТП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве водитель Lexus нарушила ПДД и сбежала от полиции. Дерзкий инцидент сняла на видео ее подруга.

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Автор: Инна Андалицкая