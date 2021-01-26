На дороге произошли по очереди сразу две автомобильные аварии.

Недалеко от Киева на "Новоирпенской" трассе утром произошло масштабное ДТП.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

На дороге произошли по очереди сразу две автомобильные аварии: сначала незначительная, но пока водители ждали полицейских, в их транспорт влетел еще один автомобиль.

Из-за этого последствия ДТП стали значительно масштабнее: один из водителей попал в больницу.

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Автор: УНИАН