Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар внезапно стал опасаться за свою жизнь после внезапной смерти нардепа от группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова. Ему в чате давали советы, как избежать умышленного отравления.
Соответствующую переписку опубликовал один из Telegram-каналов.
Девушка по имени Татьяна рекомендует Брагару пить только из запечатанных бутылок.
"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это сто процентная безопасность", - говорится в сообщении.
Кроме того, она написала, что "вареное яйцо в скорлупе - безопасно в любом случае".
Внезапная смерть нардепа Полякова
Народный депутат от группы "Партія "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.
По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.
Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.
По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".
По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Полиция проверяет возможную причастность криминального авторитета к смерти нардепа Полякова.