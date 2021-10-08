Евгению Брагару рекомендовали пить воду из закрытой бутылки.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар внезапно стал опасаться за свою жизнь после внезапной смерти нардепа от группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова. Ему в чате давали советы, как избежать умышленного отравления.

Соответствующую переписку опубликовал один из Telegram-каналов.

Девушка по имени Татьяна рекомендует Брагару пить только из запечатанных бутылок.

"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе - набираешь в кране воду в чайник, закипело и при тебе заваривается чай - это сто процентная безопасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, она написала, что "вареное яйцо в скорлупе - безопасно в любом случае".

Внезапная смерть нардепа Полякова

Народный депутат от группы "Партія "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Полиция проверяет возможную причастность криминального авторитета к смерти нардепа Полякова.

Автор: Анастасия Горбачева