Уроженец Донецка стрелял в прохожих возле ТЦ "Дрим Таун".

В Оболонском районе Киева пьяный 23-летний мужчина открыл огонь по прохожим из окна.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный".

По его словам, он стрелял в прохожих возле ТЦ "Дрим Таун".

"Ща буду стрелять по "хохлам" е**ным. Где мой ган, б**ть? "Хохлы", пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его. Вот, хохол пи***ет", - прокомментировал мужчина на видео, перед тем, как выстрелить из пистолета в окно.

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"С**а, надеюсь, попал. Все, служи ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России", - записал он голосовое сообщение после стрельбы.

По данным СМИ, к нему уже наведались сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция.

Правоохранителям он объяснил, что якобы стрелял в "шутку", чтобы было "смешно".

Мужчину зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, он - уроженец оккупированного Донецка.

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Автор: Денис Прядко