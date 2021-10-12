Следствие анализирует огромное количество информации с камер наблюдения вблизи места преступления и по всем направлениям от него.

По делу о покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира сейчас продолжаются поиски подозреваемых.

Об этом журналистам сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Продолжаются следственно-оперативные действия, и они охватывают все – исследование камер, опрос свидетелей", - сказал он.

По его словам, следствие анализирует огромное количество информации с камер наблюдения вблизи места преступления и по всем направлениям от него.

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Также Шевченко добавил, что пока неизвестно, сколько было нападавших, и отметил, что в лесу, который несколько раз прочесали правоохранители, были найдены определенные вещественные доказательства. Однако какие именно, следствие пока не разглашает.

Покушение на Сергея Шефира: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

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Автор: Дмитрий Хилюк