По делу о покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира сейчас продолжаются поиски подозреваемых.
Об этом журналистам сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
"Продолжаются следственно-оперативные действия, и они охватывают все – исследование камер, опрос свидетелей", - сказал он.
По его словам, следствие анализирует огромное количество информации с камер наблюдения вблизи места преступления и по всем направлениям от него.
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Также Шевченко добавил, что пока неизвестно, сколько было нападавших, и отметил, что в лесу, который несколько раз прочесали правоохранители, были найдены определенные вещественные доказательства. Однако какие именно, следствие пока не разглашает.
Покушение на Сергея Шефира: что известно
Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.
Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.