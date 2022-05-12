В Одессе за последние сутки задержаны трое предполагаемых пособников оккупантов, у одного из мужчин были поддельные пресс-карты.
Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко.
По ее словам, в Киевском районе города обнаружен мужчина, который проводил фото - и видеофиксацию места, в которое на днях попала вражеская ракета. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, при нем не было.
"Единственный документ, который оказался у злоумышленника – пресс-карты. Позже выяснилось, что они поддельные. Его доставили в полицию для дальнейшей проверки", - рассказала Марченко.
Также вчера на въезде в город задержан мужчина, в машине которого обнаружили фото -, видеоаппаратуру и коптер. Задержанный не предоставил патрульным объяснений на предмет этой техники. Его передали представителям соответствующих ведомств.
Кроме того, как отметила Марченко, сегодня ночью в Суворовском районе города задержан нарушитель комендантского часа, в телефоне которого обнаружена активная переписка с военнослужащим РФ. Этого мужчину доставили в полицию.
Ранее во Львовской области Служба безопасности Украины задержала россиянина, который поддерживал действия оккупантов. Он также мог готовить диверсию, ведь скрывался возле важного стратегического объекта.