Правоохранители приехали на место по вызову.

В Чернигове полицейские, которые прибыли по вызову о домашнем насилии, применили табельное оружие против мужчины, тот от полученных ранений скончался. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

Полицию в квартиру по улице Жабинского вызвала соседка пары, которая услышала, что женщина просит о помощи от мужа, который угрожал физической расправой, отмечает издание ЧЕline.

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Два патруля, которые прибыли на место, решили проникнуть в квартиру, там увидели мужчину с ножами в обеих руках, который на приказы полиции их бросить не реагировал, а потом пошел с ними на правоохранителей.

"Согласно Закону Украины "О Национальной полиции", патрульные применили огнестрельное оружие и ранили мужчину", - сообщили изданию в полиции Черниговской области.

Отмечается, что до приезда скорой, которую вызвали патрульные, мужчина оставался живым, еще час медики пытались реанимировать пострадавшего, но все же спасти его не удалось.

На место происшествия выехали представители прокуратуры, а также следователи Госбюро расследований.

"Начато досудебное расследование. По его результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении правоохранителей.

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Автор: Виктория Гордиенко