Очередной акт вандализма зафиксирован в Шевченковском районе столицы.

В Шевченковском районе неизвестные вандалы облили краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Facebook.

Монумент расположен недалеко от станции метро "Берестейская". Как видно на фото, коммунальные службы сумели вернуть ему привычный вид несмотря на то, что злоумышленники не пожалели на памятник краски.

"Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся. Киевляне, берегите все, что вас окружает!",- говорится в сообщении КП.

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Автор: Юрий Годован