Момент падения самолета в Днепре попал на видео

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Камеры зафиксировали падение учебного самолета в Днепре 1 мая, в результате чего погибли оба пилота.

Читайте такжеВ Запорожье задержали подростков, сорвавших флаг Украины

По словам секретаря Днепровского горсовета Александра Санжары, за рулем были опытные пилоты.

«И так случилось, что сегодня (1 мая – УНИАН) погибли два очень хороших человека. Опытный пилот-инструктор Сергей Горшенин и человек, с которым мы вместе учились и самостоятельно вылетели в один день – Павел Клемин», – цитирует слова чиновника местное издание Відкритий.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вчера, 1 мая. В 16:26 в Службу спасения поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи об аварии вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинської

Предположительно, пилот не справился с управлением. Воздушное судно «Grumman» упал за пределами взлетно-посадочной площадке «Каменка».

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.