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Момент падения самолета в Днепре попал на видео

12:38, 02 мая 2020
Происшествия
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Трагедия произошла 1 мая / ГСЧС

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По словам секретаря Днепровского горсовета Александра Санжары, за рулем были опытные пилоты.

«И так случилось, что сегодня (1 мая – УНИАН) погибли два очень хороших человека. Опытный пилот-инструктор Сергей Горшенин и человек, с которым мы вместе учились и самостоятельно вылетели в один день – Павел Клемин», – цитирует слова чиновника местное издание Відкритий.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вчера, 1 мая. В 16:26 в Службу спасения поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи об аварии вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинської

Предположительно, пилот не справился с управлением. Воздушное судно «Grumman» упал за пределами взлетно-посадочной площадке «Каменка».

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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