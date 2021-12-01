Синоптики просят туристов не подниматься в горы.

В Закарпатской области в течение ближайших трех суток ожидают ухудшение погодных условий в частности, сильные дожди, снегопады, порывы ветра и понижение температуры до 17 градусов мороза в горной части региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Закарпатского центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.

По его словам, в ближайшие двое-трое суток следует ожидать ухудшения погодных условий на территории всей Закарпатской области.

"Осадки, которые прошли уже этой ночью, были достаточно интенсивными, что на начало декабря довольно редкое явление, по крайней мере за последние 20 лет. Однако система сработала, мы за сутки выдали информацию о штормовом предупреждении", - отметил Манивчук.

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Он уточнил, что наибольшее количество осадков наблюдали в центральной части и на востоке Закарпатья, в частности, здесь выпало от 10 до 20 сантиметров снега за ночь. Такие осадки создают риски для работы транспорта и коммунальной сферы.

Манивчук также добавил, что в ближайшие трое суток ситуация еще ухудшится: осадки будут продолжительными, в ночь на 2 и 3 декабря ожидаются сильные дожди в низменной части области, снегопады в горах – до 30-40 мм за сутки.

"Это очень много, поэтому возможно повышение уровня воды в реках, правда, мы ожидаем, что оно произойдет в пределах коренных берегов", - уточнил специалист.

На 3 декабря закарпатские синоптики прогнозируют резкое похолодание, которое остановит осадки, но принесет с собой новые риски.

"Например, на высокогорье ожидается понижения температуры до 17-18 градусов ниже нуля. Такие перепады температуры усложнят проезд по дорогам. Сила ветра может достигать катастрофических значений – 20-30 метров за секунду, поэтому мы настоятельно просим туристов в эти дни в горы не подниматься", - сказал Манивчук.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Роман Гудак сообщил, что из-за сильных снегопадов в ночь с 30 ноября на 1 декабря пришлось ночью ограничивать на два часа движение крупногабаритного транспорта на Латирском и Абранском перевалах.

По его словам, ежедневно на дежурство выходят 198 работников управления чрезвычайных ситуаций и готовы к использованию 38 единиц техники, среди которых спецтехника.

Заместитель начальника Управления патрульной полиции Закарпатской области Игорь Щербанич обратился к закарпатцам и гостям области с просьбой в ближайшие три дня ограничить поездки на дальние расстояния, если в этом нет крайней необходимости, быть внимательными, выбирать безопасную скорость, следить за состоянием колес на автомобилях, водителям грузовиков – использовать цепи.

Спасатели еще раз призвали туристов не подниматься в эти дни в горы, поскольку значительные перепады температуры создают риски для людей.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, декабрь этого года будет близок к климатической норме.

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Автор: Наталия Петервари