Блогер назвал коронавирус "бананофикусом" и требовал впустить его к больным.

Скандальный блогер со Львова Остап Стахив, отрицающий пандемию коронавируса, вместе со своими единомышленниками проникли в Иршавскую районную больницу на Закарпатье, чтобы доказать, что "коронавируса нет". Их задержали правоохранители.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

Скандальный Остап Стахив с единомышленниками представились "свободными журналистами". Они проникли в отделение больницы, где лечат больных COVID-19. Все это блогер транслировал в прямом эфире в соцсетях.

Он называл коронавирус "бананофикусом" и требовал впустить его к больным. Однако медики отказались это делать и вызвали полицию.

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"К нам обратились врачи и сказали, что этот активист проник в больницу. Он нарушал карантинные требования, находился без защитной маски. Уже в отделении полиции наши правоохранители составили на нарушителей административные материалы по части 2 статьи 44 с отметкой три Кодекса Украины об административных нарушениях. После составления материалов их отпустили ", - сказала Анна Дан.

Также в полиции Закарпатья прокомментировали заявления Остапа Стахива о том, что его якобы избили в участке.

"Да, они действительно отмечают, что якобы их пытали и применяли физическую силу. Эти материалы уже на рассмотрении в ГБР. Они будут устанавливать все детали", - добавила Анна Дан.

35-летний Остап Стахив - известный во Львове блогер,которого часто обвиняли в организации заказных акций и расследований, из-за чего несколько раз бросали в урну и обливали зеленкой.

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Автор: Денис Прядко