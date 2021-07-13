Подозреваемый задержан полицией и содержится в следственном изоляторе.

Военнослужащий, вероятно ставший виновником огнестрельного ранения 9-летнего мальчика в Новоград-Волынском, сейчас удерживается в СИЗО. В момент трагедии он был пьян.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сквозное ранение спины ребенок получил прямо у себя дома.

"С большой вероятностью виновником этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения из табельного оружия выстрелил в ребенка.

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Сейчас он задержан полицией и содержится в следственном изоляторе. Ему инкриминируется нанесение мальчику тяжких телесных повреждений", - написал Геращенко.

Как рассказал замминистра, в данный момент состояние ребенка крайне тяжелое. У него подозревают компрессионный перелом позвоночника, поэтому мальчика срочно доставили в столичную больницу "Охматдет" вертолетом ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине уже задержали военного с целым арсеналом оружия, которого полиция считает причастным к ранению мальчика. По предварительной информации, ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с оружием.

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Автор: Дмитрий Захаров