Правоохранители уже задержали подозреваемую в совершении преступления.

В Киеве женщина убила сожителя, на теле мужчины судебно-медицинский эксперт обнаружил около десятка колото-резаных ран.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции Киева.

Отмечается, что в полицию Киева обратился местный житель и сообщил, что в одной из квартир на улице Зодчих он стал свидетелем убийства. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Святошинского управления полиции Петр Токарь, по прибытии правоохранители обнаружили без признаков жизни 52-летнего владельца квартиры, на теле которого судебно-медицинский эксперт выявил около десятка колото-резаных ран.

"Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и установили, что к преступлению причастна сожительница умершего. Выяснилось, что накануне гражданские супруги совместно с заявителем распивали алкогольные напитки. Из-за давних обид между сожителями возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и начала бить им в разные участки тела мужчины. Потерпевший скончался на месте, а свидетель покинул помещение, однако впоследствии вернулся и вызвал полицию", – рассказал Токарь.

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Во время осмотра квартиры и вещей задержанной следователи изъяли из женской сумки, вероятно, орудие совершения преступления – нож, который направили на экспертизу.

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное убийство".

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве на Осокорках нашли убитым ветерана Антитеррористической операции на Донбассе. Убит 36-летний Дмитрий. Тело ветерана АТО найдено на ул. Завальная.

Автор: Наталья Хаджи