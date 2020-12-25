По словам обвиняемого, он не собирался убивать или калечить Соболева или его семью, а планировал просто запугать его.

Один из обвиняемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева частично признал свою вину.

Как сообщает "Судебный репортер", в четверг прокурор огласил в суде обвинительный акт в отношении Андрея Лавреги, убившего ребенка по неосторожности, и Евгения Семенова, которого считают пособником преступления.

По словам прокурора, обвиняемые выполняли заказное убийство депутата Соболева из корыстных побуждений по указаниям лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

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В частности, Лаврега обвиняется в законченном покушении на умышленное убийство Соболева, покушении на заказное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, убийстве сына Соболева по неосторожности, незаконном обращении с огнестрельным оружием, а также использовании поддельного паспорта.

Во время заседания Лаврега признал все обвинения, кроме покушения на Соболева.

По его словам, он не собирался убивать или калечить Соболева или его семью. Он также извинился перед пострадавшими за "случившееся".

"С какой целью я выстрелил? Это действие было предназначено не для отнятия жизни. Целью данной акции было, правильно сказать, запугивание, а не убийство", - сказал обвиняемый.

Второй обвиняемый, Семенов, свою вину не признает.

На вчерашнем заседании суд также определил порядок рассмотрения дела: сначала письменные доказательства, допрос свидетелей и потерпевших, в конце допросят обвиняемых.

И Лаврега, и Семенов заявили, что будут давать показания.

Следующее заседание запланировано на 20 января, в суд должны принести первые доказательства.

Прокурор планирует предоставить суду заключения судебных экспертиз, протоколы негласных следственных (розыскных) действий, следственных экспериментов. Ключевыми свидетелями события являются пострадавшие - родители ребенка, но при необходимости обвинение готово предоставить еще 7 свидетелей.

Покушение на депутата Соболева: что известно

1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от "БПП "Солидарность", владелец ресторана "Марио" Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залога.

По данным Офиса генпрокурора, пока шестерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.

15 января 2020 года Соболев и его жена объявили о выплате вознаграждения в размере 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства.

В феврале Соболев заявил о подготовке нового покушения на него и его семью.

4 июня адвокат Егор Бодров на пресс-конференции заявил, что правоохранители не пытаются установить заказчиков убийства Соболева. Он отметил, что следствие до сих пор не имеет подозреваемых и формально подходит к расследованию.

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Автор: Антонина Доломанжи