Военнослужащий-контрактник подозревается в изготовлении и сбыте каннабиса.

В Одесской области задержан пограничник, организовавший в своем доме производство наркотиков.

Как сообщили УНИАН в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, военнослужащий-контрактник организовал у себя дома производство наркотиков растительного происхождения.

Отмечается, что 14 мая этого года правоохранители задокументировали, как этот военнослужащий одной из воинских частей Одесской области Южного регионального управления Госпогранслужбы продал гражданскому лицу 2,4 г наркотика каннабиса.

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Вчера, 18 ноября, во время проведения обысков по месту жительства фигуранта и его сообщника (в Одессе и городе Раздельная Одесской обл.), правоохранители обнаружили и изъяли наркотики растительного происхождения, которые будут направлены на экспертизу.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона военнослужащему сообщено о подозрении по факту изготовления и сбыта каннабиса (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник задержан, продолжаются первоочередные следственные действия. Готовится ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения.

Расследование осуществляет Территориальное управление ГБР, расположенное в Николаеве.

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Автор: Лариса Козовая