Он отправлял посылки через "Укрпочту".

Приморский районный суд Одессы к пяти годам условно приговорил мужчину, отправлявшего в США наркотики, которые прятал в книги.

Об этом сказано в приговоре суда.

Установлено, что в 2021 году одессит отправил в США несколько посылок через "Укрпочту" с метадоном и клоназепамом. Как отмечается, одно из отправлений он сделал 12 июля: 6 блистеров по 5 таблеток он спрятал в книге "Арена. Политический детектив". В другой раз он спрятал наркотики в книге "За семью замками", сказав сотруднику почтового отделения, что в бандероли находится только книга, леденцы и рыбацкие крючки. Установлено, что мужчина сделал еще два аналогичных отправления.

При этом, он, как правило, не называл свою настоящую фамилию и номер телефона.

Читайте такжеЖитель Дрогобыча спрятал в ствол пистолета наркотики и наткнулся на патруль (фото)Как минимум две бандероли были задержаны в цехе обработки "Укрпочты", сотрудники которой обнаружили в них запрещенные для широкого применения таблетки.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, заявив, что летом 2021 года отправлял бандероли с таблетками своему другу в США. Иностранец, как утверждает осужденный, страдает онкологическим заболеванием, и указанные медикаменты ему необходимы в качестве обезболивающего. До этого вышеназванные препараты одессит получил в рамках заместительной поддерживающей терапии и хранил у себя дома.

Суд признал его виновным по ряду статей УКУ, в том числе в незаконном сбыте наркотических средств, и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 5 лет, без конфискации имущества, с испытательным сроком 2 года.

Ранее сообщалось, что в США прошло публичное сожжение книг Джоан Ролинг о "Гарри Поттере" и вампирской саги Стефани Майер "Сумерки" в рамках борьбы с "демоническим влиянием".

Вас также могут заинтересовать новости