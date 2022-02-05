Перед сожжением пастор ответил, что борется с "дьяволом масонов" и что "не собирается в ближайшее время с собой покончить".

Пастор из Теннесси (США) Грег Локк возглавил публичное сожжение серии книг Джоан Роулинг о "Гарри Поттере" и вампирской саги Стефани Майер "Сумерки" в рамках борьбы с "демоническим влиянием".

Об этом пишет The Guardian.

Сожжение транслировалось в прямом эфире в Facebook и последовало за принятым в прошлом месяце решении школьного комитета округа Теннесси запретить графический роман о Холокосте "Маус".

"Мы прекрасно понимаем, на что идем. Принесите все это. Прекратите позволять демоническому влиянию проникать в ваш дом", – написал сторонник теорий заговоров, пастор Грег Локк в соцсети.

После этого модераторы сети удалили скандальный пост мужчины.

Он добавил, что в Теннесси есть "много вещей, которые поступают отовсюду, которые надо сжечь".

"Мы не играем в игры. Колдовство и проклятые вещи должны уйти", – высказался американец.

Событие собрало много людей, участники мероприятия бросали в костер экземпляры "Гарри Поттера" и "Сумерек".

Перед сожжением Локк ответил, что борется с "дьяволом масонов" и что "не собирается в ближайшее время с собой покончить".

"Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с волшебством. Я не буду связываться с демонами. Я изгоняю их всех во имя Иисуса Христа", - заявил Грег.

Очевидцы происшествия говорят, что некоторые из местных даже бросали в огонь "451 градус по Фаренгейту" Брэдбери и "Происхождение видов" Дарвина, на самом деле оказавшаяся Библией.

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