Вскоре граждане смогут получить дополнительные 500 гривень за бустерную дозу.

В рамках программы "єПідтримка" украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение одной тысячи за вакцинацию, и на это потрачено 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, самыми популярными направлениями остаются:

книги (885 млн грн),

кино (568 млн грн),

железнодорожные билеты (284 млн грн).

На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет потратили уже 179 млн грн.

Шмыгаль напомнил, что получить 1000 грн в рамках программы "єПідтримка" теперь могут и полностью привитые подростки от 14 лет.

"На этой неделе правительство расширило инициативу президента. Кроме того, потратить средства можно еще и на образовательные курсы, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию", - написал он.

Кроме того, отметил Шмыгаль, по инициативе президента украинцы вскоре смогут получить в рамках программы дополнительные 500 грн за бустерную дозу. С 1 февраля соответствующие ковид-сертификаты уже стали доступны в приложении "Дія".

Читайте такжеУкраинцы получат еще по 500 гривень за вакцинацию бустерной дозой - ЗеленскийНапомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по одной тысяче гривень.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила на эти цели из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: