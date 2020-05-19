В Одессе большинство жителей обвалившегося дома расселили в гостиницах

Временное проживание людей в отеле оплатит компания, которая строит 6-этажный дом на соседнем участке.

В Одессе большинство жильцов 4-этажного дома, который вчера частично обрушился, временно расселили в гостиницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета Одесского городского совета заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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По его словам, в указанном доме на ул. Торговой, 20 проживали 44 человека, из которых 35 за счет застройщика прилегающей территории разместили в гостиницах «Винтаж» и «Одесский дворик».

Еще 9 человек отказались от проживания в гостиницах – они временно поселились у родственников и знакомых.

«Побывав на месте частичного обрушения старого дома, мы выяснили, что рядом с ним начала строительные работы фирма-застройщик, которая купила земельный участок и здание бывшей городской бани. Она хочет реализовать, согласно проекту, свои права на строительство…», - заявил Труханов.

Он отметил, что эксперты должны установить, велись ли строительные работы без нарушений. При этом, по его данным, с началом работ (демонтажа общественных бань) сами строители заметили, что упомянутый жилой дом дал крен.

Мэр добавил, что старый жилой фонд города находится в запущенном состоянии и в бюджете Одессы нет средств для его восстановления.

По словам и. о. вице-мэра Дмитрия Жемана, в поврежденном доме зарегистрирован 41 человек, фактически проживали 44.

Компания-застройщик, которая сейчас оплачивает проживание людей в отелях, возводит 6-этажный дом. В мэрии отметили, что обвалившееся здание 1890 года постройки не было памятником архитектуры.

Работы на соседнем участке, где ранее находился банно-прачечный комбинат, ведет ООО «Некст Джен девелопмент».

По некоторым данным, учредители компании – Алина и Илья Смоляры (дети экс-начальника представительства по управлению коммунальной собственностью городского совета), а также Леонид Габер и Александр Пустыльник. Конечный бенефициарный собственник – Михаил Пустыльник.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в центре Одессы, на ул. Торговой, 20 произошло частичное обрушение многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, причина обвала – нарушения во время строительных работ, которые проводились рядом с домом.

По факту случившегося полиция начала расследование.