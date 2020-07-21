Облили зеленкой нардепа от ОПЗЖ: в Киеве задержали двоих подозреваемых

Задержанных доставили в управление полиции для дачи объяснений.

В Киеве по подозрению в нападении на народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олега Волошина полиция задержала двух человек.

Читайте такжеВ Одессе мужчина призывал к созданию "Одесской народной республики"Как сообщили в пресс-службе полиции, для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что нардепа Волошина облили зеленкой возле здания Верховной Рады.

До єтого 17 июля во время рассмотрения проекта постановления о Заявлении ВР относительно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополе (№3736) Волошин заявил, что Украина не имеет суверенитета, а зависит от других государств.

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